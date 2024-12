„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl trifft die Gründerin der ersten Babyklappe

Innsbruck – 24 Jahre sind vergangen, seit Gabriele Stangl Geschichte schrieb: Die Pastorin hat die weltweit erste Babyklappe geschaffen. Damals war sie am Klinikum Waldfriede in Berlin tätig. Im Gespräch mit Marianne Hengl erzählt sie, wie eine Begegnung sie dazu inspirierte, welche Widerstände es zu bewältigen gab und welche Schicksale sie nie vergessen wird. Zu sehen ist die neue Folge der „LICHTblicke & Wegweiser“ am Donnerstag ab 18 Uhr auf tt.com.

Eigentlich denke man, eine Schwangerschaft sei die glücklichste Zeit im Leben einer Frau. „Ich habe ganz viele Frauen getroffen, die nicht wussten, wo sie ihr Kind hinbringen sollen, was sie überhaupt machen sollen, weil das Kind sie in tiefe Verzweiflung gestürzt hat“, sagt Gabriele Stangl. Als sie einer Frau, die um eine anonyme Geburt bat, nicht helfen konnte, „habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder einen Menschen in Not wegzuschicken“. Wenige Monate später wurde die Babyklappe eröffnet.