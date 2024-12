Ex-Präsident Sarkozy muss ein Jahr lang Fußfessel tragen

Der ehemalige Präsident hatte 2014 über seinen langjährigen Anwalt Thierry Herzog versucht, von dem Juristen Gilbert Azibert Ermittlungsgeheimnisse in einer anderen Affäre zu erhalten. Im Gegenzug wurde Azibert Unterstützung bei der Bewerbung um einen Posten in Monaco angeboten. Im Kern habe dieses Verhalten die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet, argumentierte die Anklage.

Für Sarkozy ist die Entscheidung eine herbe Niederlage. Bereits in erster Instanz war die Haftstrafe gegen einen früheren Staatschef in Frankreichs jüngerer Geschichte beispiellos. Zudem sind laut Urteil auch Sarkozys Bürgerrechte für drei Jahre ausgesetzt, was heißt, dass er bei Wahlen nicht kandidieren darf. Zwar schien das zuletzt nicht wahrscheinlich. Die Entscheidung legt ihm dafür aber weitere Steine in den Weg.