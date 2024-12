Pleiten, Pech und Pannen: Red Bull setzt Perez vor die Tür

Dabei war Perez mit drei zweiten Plätzen in den ersten vier Grand Prix vielversprechend in die Saison gestartet. Seine Misere gipfelte schlussendlich aber darin, dass Red Bull im Rennen um den Titel in der Konstrukteurswertung gegen McLaren und auch gegen Ferrari den Kürzeren zog.

Zumindest in der kommenden Saison ist für den bald 35-jährigen Perez kein Platz als Stammfahrer in der Formel 1. Ob er überhaupt jemals wieder in die Motorsport-Königsklasse zurückkehren wird, muss stark bezweifelt werden. Als Nachfolger neben Verstappen steht Lawson in der Pole Position. Der 22-jährige Neuseeländer hat in diesem Jahr im Schwesternteam Racing Bulls die letzten sechs Grand-Prix-Wochenenden anstelle des freigestellten Australiers Daniel Ricciardo bestritten. Auch der französische Red-Bull-Junior Isack Hadjar (20), in der abgelaufenen Saison Gesamtzweiter in der Formel 2, darf noch auf das Cockpit neben Verstappen spekulieren. (APA, TT.com)