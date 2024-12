Trump unterstützt Entwurf zur Abwendung der Haushaltssperre

Die Republikaner im US-Kongress haben einen neuen Entwurf vorgelegt, um die in den USA drohende Haushaltssperre abzuwenden. Der designierte US-Präsident Donald Trump schrieb am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social von einem "Erfolg in Washington". Es sei nun "ein sehr gutes Abkommen für das amerikanische Volk" zustande gekommen. Der neue Text sehe wie von ihm gefordert vor, dass die staatliche Schuldenobergrenze bis Jänner 2027 ausgesetzt bleibe.