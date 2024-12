Missbrauchsprozess in Avignon: 51 Schuldsprüche, 20 Jahre Haft für Pelicot

Avignon – Im Missbrauchsprozess von Avignon ist der Hauptangeklagte Dominique Pelicot der schweren Vergewaltigung schuldig gesprochen und zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Auch für alle weiteren 50 Mitangeklagten gab es Schuldsprüche. „Ich respektiere das Gericht und das Urteil, das es gefällt hat“, sagte seine mittlerweile von ihm geschiedene Frau Gisèle Pelicot am frühen Nachmittag in einer Reaktion auf den Prozessausgang. Das Verfahren sei eine „sehr schwere Prüfung“ gewesen.

Sie sprach von „tiefer Emotion“, die sie im Prozess begleitet habe. Dennoch habe sie die „Entscheidung das Verfahren öffentlich zu machen, niemals bereut“, so die ebenfalls 72-jährige Ex-Frau des Hauptangeklagten. Sie bedankte sich zudem bei allen Unterstützern der vergangenen Wochen.

Darüber hinaus wurde Pelicot im Zusammenhang mit der heimlichen Aufnahme von Fotos und Videos seiner damaligen Frau, seiner Tochter und Schwiegertöchter schuldig gesprochen. Am Ende seiner Haftzeit soll über eine mögliche Sicherungsverwahrung entschieden werden, hieß es.

Seine Anwältin, Béatrice Zavarro, sagte nach der Verkündung, ihr Mandant habe das Urteil zur Kenntnis genommen. Ob er in Berufung gehe, sei noch nicht entschieden.

Für die weiteren 50 Mitangeklagten gab es ebenfalls Schuldsprüche. Insgesamt 47 von ihnen wurden – wie Pelicot – ebenfalls der schweren Vergewaltigung schuldig gesprochen. Zwei Männern legte das Gericht sexuelle Gewalt zur Last, einem versuchte Vergewaltigung. Das Gericht verhängte Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren. Niemand der 50 Männer wurde freigesprochen, ein Teil muss direkt ins Gefängnis.

Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu 18 Jahre Gefängnis für sie gefordert. Nebenklageanwalt Antoine Camus sagte: „Jeder hat in seinem Maß, auf seinem Niveau zu dieser Monstrosität, zu diesem Martyrium dieser Frau beigetragen.“ Zum Tatzeitpunkt sollen die Männer zwischen 21 und 68 Jahren alt gewesen sein. Dominique Pelicot suchte den Kontakt zu ihnen auf einer Online-Plattform.

Während Dominique Pelicot seine Taten von Beginn an gestanden hatte, hatten die Anwälte der Mitangeklagten ihre Mandanten mit teils haarsträubenden Argumenten verteidigt. Viele der Männer erklärten, sie seien überzeugt gewesen, sich an einem „Sexspiel eines freizügigen Paares“ beteiligt zu haben.

Keiner der Mitangeklagten hatte ein Problem damit gehabt, dass die während der Taten mitunter sogar schnarchende Gisèle Pelicot offensichtlich nicht in der Lage war, ihre Zustimmung zu geben. Sogar der Erklärungsversuch, dass die Anwesenheit ihres Ehemannes ausreichend gewesen sei, um ihre Zustimmung vorauszusetzen, wurde vorgebracht.

Der Hauptangeklagte in dem Verfahren ist Dominique Pelicot. Er hatte seine damalige Frau Gisèle über fast zehn Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt, sich an ihr vergangen und sie Dutzenden Fremden zur Vergewaltigung angeboten, wie er vor Gericht gestand.

„Vergewaltigungen betreffen Frauen in der ganzen Welt, deshalb schaut auch die ganze Welt auf das, was hier passiert“, sagte Ghislaine Sainte Catherine von der feministischen Vereinigung Les Amazones d'Avignon in einer ersten Reaktion auf die Urteile. (APA, dpa, AFP, Reuters)