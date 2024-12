Missbrauchsprozess in Avignon: Ex-Mann schuldig gesprochen

Avignon – Im Vergewaltigungsprozess von Avignon ist der Hauptangeklagte Dominique Pelicot der schweren Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Er sei in allen Punkten der Anklage schuldig, befanden die Richter am Donnerstag in Avingon. Pelicot hatte seine mittlerweile geschiedene Frau fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt und im Internet zur Vergewaltigung angeboten.