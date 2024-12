2025: Vollpension statt Halbpension!

Denn während Tirolerinnen und Tiroler ihr Eigentum, also ihr Zuhause oder ihr Auto zumeist gut absichern, bleibt die persönliche finanzielle Vorsorge für später oft auf der Strecke. Weil das staatliche Pensionssystem aber zunehmend unter Druck gerät, ist die private finanzielle Vorsorge – um sich seinen gewünschten Lebensstandard im Alter weiter leisten zu können – heute wichtiger denn je.

Waren es 1997 noch 4,0 Erwerbsfähige, die mit ihren Beiträgen die Altersversorgung eines Pensionisten finanziert haben, so wird diese Zahl bis 2037 auf nur noch 2,2 Erwerbsfähige sinken. „Das System stößt damit endgültig an seine Grenzen. Wer seinen Lebensstandard im Alter halten will, braucht zusätzlich eine private Vorsorge“, erläutert Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen Tirol.