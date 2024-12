Innsbruck feiert den Jahreswechsel mit einer kunstvollen Lichtinszenierung

Der Bergsilvester in Innsbruck setzt heuer neue Maßstäbe mit innovativen 3D-Lichtprojektionen von internationalen Künstlerkollektiven. Von 29.12.2024 bis 6.1.2025 werden vier ikonische Fassaden der Stadt in beeindruckende Kunstwerke verwandelt.

Der Bergsilvester in Innsbruck wird weiterentwickelt und setzt mit innovativen 3D-Lichtprojektionen vom 29. Dezember 2024 bis 6. Jänner 2025 auf vier ikonischen Fassaden der Stadt neue Maßstäbe – ein unvergessliches Erlebnis für Einheimische und Touristen.

Simulation von „Time“ auf dem Dom zu St. Jakob. © Filip Roca

Der spanische Künstler Filip Roca wird den Dom zu St. Jakob mit dem Werk „Time“ bespielen. Der deutsch-französische Lichtkünstler François Schwamborn verwandelt die berühmte Skyline in Mariahilf mit seinem Werk in eine beeindruckende Naturanimation. Hofburg und Hofkirche werden vom deutschen Künstlerduo Detlef Hartung und Georg Trenz gestaltet. Auf der Fassade des erstmals beleuchteten Stadtturms konnten sich Innsbrucker Volksschulkinder kreativ austoben.

Silvester feiern für Groß und Klein

Das beliebte Kindersilvester am 30. Dezember 2024 lässt die Jüngeren bereits einen Tag früher feiern. Unter dem Motto „Ein Katzensprung ins neue Jahr“ können sich die Kinder bei unterschiedlichen Stationen vom Schminken, Theater, Glasblasen, Spiel- und Kreativstationen sowie Mitmach-Tanz-Aktionen austoben. Die Altstadtgastronomie lädt die jungen Besucher:innen außerdem zu einer kostenlosen Stärkung ein. Auch der Dom zu St. Jakob beteiligt sich am Programm. Während am Vorplatz im Märchenzelt spannende Geschichten erzählt werden, spendet u.a. Bischof Hermann Glettler im Dom Segen für Klein und Groß (16–18 Uhr). Für den fulminanten Abschluss des „Vorsilvesters“ sorgt die Kinder-Rock’n’Roll-Band „Kool Katz“ auf der großen Bühne am Landestheatervorplatz.

Der Kindersilvester bietet zahlreiche Stationen. © Hidde Hageman

Am Silvesterabend feiert und rockt Innsbruck mit der „StreetLIVE Family“. Es groovt, es rockt und es wird auch ein bisschen funky, wenn die Band loslegt. Gemeinsam mit DJ In-Style wird der Landestheatervorplatz dann noch einmal so richtig eingeheizt, bevor alle den Countdown zählen. Das neue Jahr wird mit dem spektakulären Feuerwerk auf der Nordkette eingeläutet. Im Anschluss lädt der Congress Innsbruck zu SILVESTERBEATS, dem größten Indoor-Silvesterclubbing in Österreich. Zwischen den geschichtsträchtigen Arkadenbögen der Dogana kann hier noch bis spät in die Nacht ins neue Jahr gefeiert werden.

Tradition der Rauhnächte

Im neuen Jahr (1.–6.1.2025) lassen die Inszenierungen im Waltherpark die Besucher:innen in die Tradition der Rauhnächte eintauchen. Ein thematischer Rundgang führt durch 12 interaktive Stationen, die sowohl alte Bräuche als auch moderne Perspektiven aufgreifen. Die 12 Stationen stehen dabei jeweils für eine der 12 Rauhnächte. Bäume und Holzportale werden durch Licht in Szene gesetzt und sorgen für eine besondere Atmosphäre, Spiegel laden dazu ein, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und sein Jahr Revue passieren zu lassen. Ein magischer Begleiter führt durch den Park und erklärt die unterschiedlichen Stationen und gibt spannende Einblicke in die traditionellen Bräuche. Ein speziell geschriebenes Kindertheater sorgt für Unterhaltung bei den kleinen Besucher:innen und mystische Stimmen erzählen die Geschichte von Odin und der Wilden Jagd.