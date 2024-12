Friedenslicht aus Bethlehem ist da: Wann und wo man es in Tirol heuer abholen kann

Seit Jahrzehnten gilt das Friedenslicht aus Bethlehem als weihnachtliches Symbol für den Frieden. Am Donnerstag ist es in Tirol angekommen, am 24. Dezember kann es an mehreren Bahnhöfen im ganzen Land abgeholt werden.

Innsbruck – Das Friedenslicht aus Bethlehem ist am Donnerstag mit dem Zug am Innsbrucker Bahnhof eingetroffen. Das leuchtende Weihnachtssymbol und Zeichen der Friedenshoffnung und des Friedenswillens wurde heuer zum 38. Mal von den ÖBB in die Tiroler Landeshauptstadt transportiert.

Dieses Jahr eskortierte es Zugbegleiter Stefan Silberberger im Railjet von Linz bis nach Innsbruck, wo Feuerwehren und Rotes Kreuz nun für die flächendeckende Verteilung in den Tiroler Bezirken sorgen. Am 20. Dezember fährt das Licht – ebenfalls per Bahn –weiter von Innsbruck über den Brenner bis Verona. Am 24. Dezember kann es an folgenden Bahnhöfen abgeholt werden:

Innsbruck Hbf. – Ankunftshalle (9 – 17 Uhr)*

Wörgl Hbf. – beim Fahrdienstleiter

Kufstein Bf. – Personenkasse (Öffnungszeiten: 7.40 – 11.40 und 12.20 – 16.50 Uhr)

Kitzbühel Bf. – Personenkasse (Öffnungszeiten: 7 – 12.45 und 13.15 – 15.30 Uhr)

Landeck-Zams Bf. – beim Fahrdienstleiter

Lienz Bf. – Schalter (Öffnungszeiten: 7.40 – 12.25 und 13.10 – 15.20 Uhr) * Für die musikalische Umrahmung in der Ankunftshalle des Innsbrucker Hauptbahnhofes sorgen am 24. Dezember zwischen 10 und 12 Uhr die „Blechtaler“, ein junges Bläserensemble aus Wattens.

Von Linz aus wird das Friedenslicht auch heuer wieder in mehr als 30 Länder in ganz Europa verteilt, wo es am Weihnachtsabend für Millionen Menschen leuchtet. Entzündet wird es jedes Jahr in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem. (TT.com)