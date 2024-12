Friedenslicht aus Bethlehem ist da: Wann und wo man es in Tirol heuer abholen kann

Seit Jahrzehnten gilt das Friedenslicht aus Bethlehem als weihnachtliches Symbol für den Frieden. Am Donnerstag ist es in Tirol angekommen, am 24. Dezember kann es an mehreren Bahnhöfen im ganzen Land abgeholt werden.

Innsbruck – Das Friedenslicht aus Bethlehem ist am Donnerstag mit dem Zug am Innsbrucker Bahnhof eingetroffen. Das leuchtende Weihnachtssymbol und Zeichen der Friedenshoffnung und des Friedenswillens wurde heuer zum 38. Mal von den ÖBB in die Tiroler Landeshauptstadt transportiert.

Dieses Jahr eskortierte es Zugbegleiter Stefan Silberberger im Railjet von Linz bis nach Innsbruck, wo Feuerwehren und Rettungsorganisationen nun für die flächendeckende Verteilung in den Tiroler Bezirken sorgen. Am 20. Dezember fährt das Licht – ebenfalls per Bahn –weiter von Innsbruck über den Brenner bis Verona.

Am 24. Dezember kann es an folgenden Bahnhöfen abgeholt werden:

Innsbruck Hbf. – Ankunftshalle (9 – 17 Uhr)*

Wörgl Hbf. – beim Fahrdienstleiter

Kufstein Bf. – Personenkasse (Öffnungszeiten: 7.40 – 11.40 und 12.20 – 16.50 Uhr)

Kitzbühel Bf. – Personenkasse (Öffnungszeiten: 7 – 12.45 und 13.15 – 15.30 Uhr)

Landeck-Zams Bf. – beim Fahrdienstleiter

Lienz Bf. – Schalter (Öffnungszeiten: 7.40 – 12.25 und 13.10 – 15.20 Uhr) * Für die musikalische Umrahmung in der Ankunftshalle des Innsbrucker Hauptbahnhofes sorgen am 24. Dezember zwischen 10 und 12 Uhr die „Blechtaler“, ein junges Bläserensemble aus Wattens.

An folgenden Rot-Kreuz-Dienststellen ist eine Abholung möglich:

Wichtig: Für die Abholung ist eine eigene Kerze mitzubringen! Rotes Kreuz Innsbruck: Hausnotruf Servicezentrale, Hunoldstraße 12, 6020 Innsbruck, 20. bis 26. Dezember, täglich von 8 bis 17 Uhr

Hausnotruf Servicezentrale, Hunoldstraße 12, 6020 Innsbruck, 20. bis 26. Dezember, täglich von 8 bis 17 Uhr Rotes Kreuz Landeck: Bezirksstelle Zams, Hauptstraße 133, 6511 Zams, an den Weihnachtstagen täglich von 8 bis 18 Uhr

Bezirksstelle Zams, Hauptstraße 133, 6511 Zams, an den Weihnachtstagen täglich von 8 bis 18 Uhr Rotes Kreuz Reutte: Bezirksstelle Reutte, Innsbrucker Straße 27, 6600 Reutte, an den Weihnachtstagen täglich von 8 bis 12 Uhr

Bezirksstelle Reutte, Innsbrucker Straße 27, 6600 Reutte, an den Weihnachtstagen täglich von 8 bis 12 Uhr Rotes Kreuz Telfs : Bezirksstelle Telfs, Marktplatz 9, 6410 Telfs, am 24. Dezember von 8 bis 16 Uhr

Bezirksstelle Telfs, Marktplatz 9, 6410 Telfs, am 24. Dezember von 8 bis 16 Uhr Rotes Kreuz Imst: Ortsstelle Imst, Meraner Straße 16, 6460 Imst, am 24. Dezember von 8 bis 14 Uhr Uhr

Ortsstelle Imst, Meraner Straße 16, 6460 Imst, am 24. Dezember von 8 bis 14 Uhr Uhr Rotes Kreuz Wattens: Weisstraße 1, 6112 Wattens, am 24. Dezember ab 7.30 Uhr beim Haupteingang zur Dienststelle

Weisstraße 1, 6112 Wattens, am 24. Dezember ab 7.30 Uhr beim Haupteingang zur Dienststelle Rotes Kreuz Innsbruck Land: Ortsstelle Wipptal, Harland 15, 6150 Steinach a. B., am 24. Dezember von 7 bis 17 Uhr in der Waschbox hinter dem Haus; Ortsstelle Stubai, Knappenweg 7a, 6166 Fulpmes, am 23. und 24. Dezember von 8 bis 19 Uhr Uhr, direkt beim Eingang zur Wache; Ortsstelle Kematen (Einsatzzentrum), Sellrainer Straße 3, 6175 Kematen, am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr beim Eingang

Ortsstelle Wipptal, Harland 15, 6150 Steinach a. B., am 24. Dezember von 7 bis 17 Uhr in der Waschbox hinter dem Haus; Ortsstelle Stubai, Knappenweg 7a, 6166 Fulpmes, am 23. und 24. Dezember von 8 bis 19 Uhr Uhr, direkt beim Eingang zur Wache; Ortsstelle Kematen (Einsatzzentrum), Sellrainer Straße 3, 6175 Kematen, am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr beim Eingang Rotes Kreuz Hall: Bezirksstelle Hall, Bruckergasse 20, 6060 Hall, am 23. Dezember ab 17 Uhr bis 24. Dezember 19 Uhr

Bezirksstelle Hall, Bruckergasse 20, 6060 Hall, am 23. Dezember ab 17 Uhr bis 24. Dezember 19 Uhr Rotes Kreuz Lienz: Bezirksstelle Lienz, Emanuel von Hibler-Straße 3a, 9900 Lienz, am 24. Dezember ab 7 Uhr

Bezirksstelle Lienz, Emanuel von Hibler-Straße 3a, 9900 Lienz, am 24. Dezember ab 7 Uhr Rotes Kreuz Kitzbühel: Ortsstelle Kössen, Klobensteinerstraße 23, 6345 Kössen, am 24. Dezember von 6 bis 19 Uhr beim Eingang zur Ortstelle; Ortsstelle Kirchberg, Binderfeld 2, 6365 Kirchberg, am 24. Dezember von 6.30 bis 11 Uhr; Ortsstelle Pillerseetal, Spielbergstraße 3a, 6391 Fieberbrunn, am 24. Dezember von 9 bis 14 Uhr; Ortsstelle Kitzbühel, Kirchberger Straße 12, 6370 Kitzbühel, am 24. Dezember von 8 bis 16 Uhr; Ortsstelle Brixental, Mühltal 30, 6363 Westendorf, am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr.

Ortsstelle Kössen, Klobensteinerstraße 23, 6345 Kössen, am 24. Dezember von 6 bis 19 Uhr beim Eingang zur Ortstelle; Ortsstelle Kirchberg, Binderfeld 2, 6365 Kirchberg, am 24. Dezember von 6.30 bis 11 Uhr; Ortsstelle Pillerseetal, Spielbergstraße 3a, 6391 Fieberbrunn, am 24. Dezember von 9 bis 14 Uhr; Ortsstelle Kitzbühel, Kirchberger Straße 12, 6370 Kitzbühel, am 24. Dezember von 8 bis 16 Uhr; Ortsstelle Brixental, Mühltal 30, 6363 Westendorf, am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr. Rotes Kreuz Kufstein: Ortsstelle Kufstein, Weissachstraße 4, 6330 Kufstein, am 24. Dezember von 8 bis 16 Uhr; Ortsstelle Wörgl, Brixentaler Straße 50, 6300 Wörgl, am 24. Dezember von 9 bis 18 Uhr; Ortsstelle Söllandl, Oberachen 14, 6352 Ellmau, am 24. Dezember von 8 bis 18 Uhr.

Ortsstelle Kufstein, Weissachstraße 4, 6330 Kufstein, am 24. Dezember von 8 bis 16 Uhr; Ortsstelle Wörgl, Brixentaler Straße 50, 6300 Wörgl, am 24. Dezember von 9 bis 18 Uhr; Ortsstelle Söllandl, Oberachen 14, 6352 Ellmau, am 24. Dezember von 8 bis 18 Uhr. Rotes Kreuz Schwaz: Ortsstelle Schwaz, Münchner Straße 25, 6130 Schwaz, am 24. Dezember von 8 bis 15 Uhr; Ortsstelle Mayrhofen, Dornaustraße 600, 6290 Mayrhofen, am 24. Dezember ab 8 Uhr

Von Linz aus wird das Friedenslicht auch heuer wieder in mehr als 30 Länder in ganz Europa verteilt, wo es am Weihnachtsabend für Millionen Menschen leuchtet. Entzündet wird es jedes Jahr in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem. (TT.com)