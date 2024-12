ÖBB bringt Friedenslicht nach Tirol: ein Symbol der Hoffnung

Das Friedenslicht ist gestern pünktlich um 12.44 Uhr mit dem ÖBB-Railjet 662 am Innsbrucker Hauptbahnhof eingetroffen. Feuerwehren und das Rote Kreuz sorgen am 24. Dezember für eine umfassende Verteilung in ganz Tirol. Bei den ÖBB kann das Friedenslicht in Tirol am 24. Dezember an ausgewählten Bahnhöfen abgeholt werden.

Wie jedes Jahr vor Weihnachten bringen die ÖBB als größter Mobilitätsdienstleister des Landes das Friedenslicht sicher und behutsam nach Tirol. Auch in diesem Jahr sorgte der ÖBB-Railjet (RJX) 662 für den sicheren Transport des leuch­tenden Symbols des Friedens von Linz bis zum Innsbrucker Hauptbahnhof. Direkt am Bahnsteig 3 nahmen Vertreter von ÖBB, der Diözese Innsbruck, des Roten Kreuzes Tirol und der Tiroler Feuerwehren das Friedenslicht von ÖBB-Zugbegleiter Stefan Silberberger entgegen, der das Friedenszeichen im ÖBB-Railjet von Linz bis nach Innsbruck begleitet hat. Feuerwehren und Rotes Kreuz sorgen gemeinsam am 24. Dezember für eine umfassende Verteilung in ganz Tirol. Von Linz aus wird das Friedenslicht auch heuer wieder in mehr als 30 Länder in ganz Europa verteilt, wo es am Weihnachtsabend für Millionen Menschen leuchtet. Einmal im Jahr reist das strahlende Friedenssymbol gemeinsam mit zahlreichen Reisenden mit der Bahn. Das Friedenslicht, es gilt als ein ganz besonderes Zeichen der Friedenshoffnung und des Friedenswillens, fuhr heuer bereits zum 38. Mal sicher und pünktlich mit den ÖBB-Railjet-Zügen in die Bundesländer. Ein großes Dankeschön gebührt an dieser Stelle auch den Feuerwehren und dem Roten Kreuz, die für eine umfassende Verteilung in ganz Tirol sorgen.