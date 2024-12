Skiunfall im freien Gelände

Zunächst ist zwischen gesicherten Skipisten, Skirouten und freiem Gelände zu unterscheiden. Skipisten sind allgemein zugänglich, zur Skiabfahrt vorgesehen sowie markiert, kontrolliert, gesichert und üblicherweise präpariert. Die Widmung zur Skipiste erfolgt in der Regel durch deutliche Markierungen (Schilder, Pläne, Stangen etc). Die Sorgfaltspflichten des Pistenhalters/der Pistenhalterin sind hier in mehrfacher Hinsicht beschränkt. Sicherungspflichten bestehen nur für atypische Gefahren, die auch für verantwortungsbewusste Pistenbenutzer nur schwer erkennbar oder vermeidbar sind. Skirouten sind Teil des organisierten Skiraums, werden allerdings weder präpariert noch kontrolliert. Hier ist nur vor alpinen Gefahren zu schützen, insbesondere Lawinen. Eine klassische Skiroute ist beispielsweise die Kar­rinne auf der Innsbrucker Nordkette.

Im freien Gelände bestehen grundsätzlich weder vertragliche noch gesetzliche Sorgfaltspflichten. Dies gilt auch, wenn ein Pistenbenutzer oder eine Pistenbenutzerin vom freien Gelände wieder in die Piste einfährt oder das Gelände als Abkürzung zum Parkplatz nutzt. So wurde im Jahr 2020 eine Klage eines Skifahrers vom Obersten Gerichtshof (OGH) abgewiesen, der auf einem kurzen Teilstück im freien Gelände auf dem Weg zum Parkplatz stürzte. Der Pistenbereich war klar markiert. Der Skiliftbetreiber musste daher diesen Teilbereich nicht absichern.

Die Haftung des Skiliftbetreibers wurde hingegen bei einem Sturz eines Skifahrers über einen Bewässerungsschlauch im freien Gelände bejaht, da in diesem Bereich die Skipiste nicht klar gekennzeichnet war und das freie Gelände ständig von Skifahrern befahren wurde. Im so genannten Piz-Buin-Urteil aus dem Jahr 2000 hat sich der OGH mit der Frage befasst, ob ein Bergführer, der in seiner Freizeit mit einem Freund unterwegs war, trotzdem für den schlecht ausgebildeten Begleiter haftet (Führer aus Gefälligkeit). In diesem Urteil wurde die Haftung des Bergführers bejaht.