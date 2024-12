Pistenunfälle in Ischgl und Sölden sorgen für zwei teils Schwerverletzte

In Tirol kam es am Donnerstag zu zwei Pistenunfällen, bei denen ein Mann und eine Frau verletzt wurden. Sie mussten in die Klinik gebracht werden.

Ischgl, Sölden – Zu gleich zwei Skiunfällen kam es am Donnerstag auf Tirols Pisten. Zum einen war gegen 9.25 Uhr ein 29-jähriger Deutscher auf einem Ziehweg im Skigebiet Ischgl unterwegs. Dabei verkantete der Deutsche, kam zu Sturz und geriet über den Pistenrand hinaus.

Der Mann stürzte in der Folge über ein steil abfallendes Gelände, bevor er nach etwa 50 Metern zum Stillstand kam. Seine Begleiter setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe, bevor der 29-Jährige von der Pistenrettung versorgt und vom Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Zams geflogen wurde.

Fahrerflucht in Sölden

In Sölden wiederum wurde gegen 12.40 Uhr eine 56-jährige, belgische Skifahrerin im Skigebiet Giggijoch in Sölden auf der Piste Nr. 12 von einem unbekannten Skifahrer umgefahren. Dabei erlitt die Frau laut Polizei eine schwere Verletzung am Bein.