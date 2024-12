Innsbruck – In der Zeit zwischen Montag um 18.30 Uhr und Mittwoch um 9.20 Uhr trieb ein bisher unbekannter Täter am Fürstenweg bzw. in der Unterbergerstraße in Innsbruck sein Unwesen. Der Täter schlitzte bei insgesamt fünf Wagen die Reifen auf. Die Höhe des Sachschadens stehe derzeit noch nicht fest. (TT.com)