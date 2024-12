35 Kinder bei Massenpanik auf Schulfest in Nigeria getötet

Die Massenpanik brach am Mittwoch an der Islamischen Oberschule in der Ortschaft Basorun nahe der Stadt Ibadan im südwestlichen Bundesstaat Oyo aus. Acht Personen wurden festgenommen.

Lagos – Im westafrikanischen Nigeria sind Polizeiangaben zufolge 35 Kinder während einer Massenpanik auf einem Schulfest getötet worden. Sechs weitere Mädchen und Buben seien schwer verletzt, sagte Osifeso Adewale. Die Panik sei am Mittwoch an der Islamischen Oberschule in der Ortschaft Basorun nahe der Stadt Ibadan im südwestlichen Bundesstaat Oyo ausgebrochen. Das vorweihnachtliche Schulfest ist laut der Polizei von Tausenden Gästen besucht worden.

Acht Personen festgenommen

Die Polizei geht davon aus, dass es zu der Massenpanik gekommen sei, als die Veranstalter begannen, Geschenke und Essen zu verteilen. Acht Personen, unter anderem der Direktor der Schule, seien in Zusammenhang mit dem Unglück festgenommen worden, so Adewale.