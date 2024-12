Zirler ging Betrügern in Netz: 77-Jähriger verlor durch Cyberkriminelle mehrere 100.000 Euro

Weil ein 77-Jähriger aus Zirl in Bitcoin investieren wollte, wurde er Opfer von Internetkriminellen. Am Ende verlor der Mann einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag.

Zirl – Erneut wurde ein Fall von Internetbetrug bekannt. Diesmal schlugen die unbekannten Täter in Zirl zu. Wie die Polizei berichtet, erstattete am Donnerstag ein 77-jähriger Österreicher Anzeige über einen schweren Betrug. Was war genau passiert? Der Mann wurde am 26. Oktober telefonisch von einer Firma kontaktiert, wo ihm ein angeblich gewinnbringendes Geschäft mit Bitcoin angeboten wurde. Aufgrund des für ihn seriös wirkenden Angebotes habe er laut Polizei mehrere Überweisungen in Gesamthöhe eines sechsstelligen Eurobetrags getätigt. Am 27. November sei dann der Kontakt zur Firma jedoch abgebrochen.