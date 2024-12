Von Brocken am Kopf getroffen: 25-Jährige verletzt sich bei Klettertour am Lüsener Fernerkogel

St. Sigmund im Sellrain – Am 19. Dezember kletterten ein 29-jähriger Franzose und eine 25 Jahre alte Deutsche am Lüsener Fernerkogel die dortige sogenannte Mixedtour – eine Klettertour, die mit Fels und Eis kombiniert ist – unter dem Namen „Lüsener Fernerkogel Nordwand“. Als sich der 29-Jährige in der dritten Seillänge im Vorstieg, etwa 25 Meter über dem Stand befand, brach ihm beim Klettern ein Stein oder Eisbrocken aus. Er stürzte, wobei er durch das Seil gebremst wurde und daher unverletzt blieb.