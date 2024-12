"Peaky Blinders"-Film mit Cillian Murphy im Kasten

Murphy hatte im März mit seiner Hauptrolle in dem Film "Oppenheimer" den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Neben Murphy und Keoghan spielen unter anderem Rebecca Ferguson ("Dune") und Tim Roth ("Pulp Fiction") in der Filmversion mit. In der BBC lief "Peaky Blinders" als Serie in sechs Staffeln von 2013 bis 2022. Die Story dreht sich um eine legendäre Straßengang in Englands zweitgrößter Stadt Birmingham nach dem Ersten Weltkrieg.