Fortschritt bei Koalitionsverhandlungen

Die Koalitionsverhandler von ÖVP, SPÖ und NEOS haben sich am Freitag nach fast neunstündigen Gesprächen auf einen Konsolidierungspfad über sieben Jahre geeinigt. Das teilten SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger im Anschluss in getrennten Statements mit. Ob dies im Rahmen eines EU-Defizitverfahrens oder ohne erfolgt, sagten sie nicht. Dafür verkündeten sie, dass man in den nächsten Tagen weiter an einem Doppelbudget für 2025 und 2026 arbeiten werde.