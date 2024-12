Wirbelsturm auf Mayotte: Präsident Macron verlängert Reise

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seinen Besuch in dem von einem verheerenden Wirbelsturm getroffenen Überseegebiet Mayotte verlängert. Er habe sich zu einer Übernachtung auf der Insel vor der Südostküste Afrikas entschieden, da eine Abreise am selben Tag angesichts dessen, was die Bevölkerung durchmacht, "die Idee aufkommen lassen könnte, dass man kommt, schaut und wieder geht", sagte Macron am Donnerstagabend. "Es ist ein Zeichen des Respekts und der Achtung."