Aktuelle Debatte überschattete "Sonny Boys" der Josefstadt

"I did it my way!" Der zwischen Trotz und Trauer schwankende Song, gesungen vom heftig unter Beschuss geratenen Direktor Herbert Föttinger und von seinem Bühnenpartner Robert Meyer, dem langjährigen Volksoperndirektor, hat am Donnerstag im Theater in der Josefstadt eine Premiere beschlossen, die nicht nur im vielsagenden Ende manche Assoziationen zur aktuellen Führungsstil-Debatte am Haus aufkommen ließ. So viel Aktualität bekamen Neil Simons alte "Sonny Boys" wohl selten.