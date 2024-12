Baumgartner zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt: „Erfüllt mich mit Stolz“

„Das freut mich sehr und erfüllt mich mit Stolz. Es ist eine Auszeichnung für meine harte Arbeit und meine Leistungen“, erklärte Baumgartner. „Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir haben viele sehr gute Spieler in Österreich und in der Liga, deshalb freue ich mich besonders, dass ich ausgewählt wurde.“

Baumgartner wechselte im Juni 2023 um kolportierte 27 Millionen von Hoffenheim zu Leipzig und ist damit bis heute der teuerste österreichische Kicker. Mit den Sachsen scheiterte er 2023/24 Jahr im Achtelfinale der Champions League am späteren Sieger Real Madrid, in der Bundesliga reichte es zu Endrang vier.

Die Ehrung zum Fußballer des Jahres hat Baumgartner aber nicht nur seinen Leistungen bei Leipzig, sondern wohl in erster Linie seinen Auftritten im Nationalteam zu verdanken. Der 25-Jährige traf in diesem Jahr als erster österreichischer Teamspieler seit Hans Krankl 1976 in fünf aufeinanderfolgenden Länderspielen, zudem netzte er am 23. März beim 2:0 im Test in Bratislava gegen die Slowakei nach 6,3 Sekunden und erzielte damit ein „Weltrekord-Tor“, nämlich den schnellsten je in einem Ländermatch geschossenen Treffer.