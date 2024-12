Österreichs Wirtschaft wächst 2025 schwächer als angenommen, Budgetdefizit steigt

Die Inflation sinkt 2025 weiter, die Arbeitslosenzahlen steigen an. Bei der Konjunkturprognose werden mögliche Budgetkonsolidierung der künftigen Regierung nicht berücksichtigt.

Die Institute haben ihre Winter-Konjunkturprognose 2024-2026 ohne Berücksichtigung einer Budgetkonsolidierung erstellt, weil Ausmaß und Zeitpunkt der Ausgabenkürzungen sowie möglichen Steuererhöhungen noch in den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS heiß diskutiert werden. "Eine Rückführung des Budgetdefizits auf unter 3 Prozent des BIP im Jahr 2025 würde die ohnehin schwache Konjunktur in Österreich weiter dämpfen", hieß es vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Anstelle eines moderaten Wachstums drohe "in diesem Fall eine neuerliche Rezession". Für 2026 erwarteten Wifo und IHS ohne Sparmaßnahmen der Regierung ein BIP-Plus von 1,2 bzw. 1,3 Prozent.