Ihr exklusiver Rückzugsort am Gardasee

Ein eigenes Zuhause am Gardasee – dieser Traum geht jetzt in Erfüllung.

Die Falkensteiner Residences bieten Ferienimmobilien im Eigentum mit allen Annehmlichkeiten eines exklusiven Resorts. Nach bereits bestehenden Luxus-Dependancen in Kroatien, Österreich und Italien eröffnet in naher Zukunft das neue 5-Sterne-Familienresort Falkensteiner Park Resort Lake Garda am Gardasee. Das exklusive Resort in Norditalien liegt malerisch und windgeschützt in der Bucht von Salò, die sich durch eine mondäne Promenade, großartigen Einkaufsmöglichkeiten, wunderschöne Buchten mit Wassersportmöglichkeiten, erstklassigen Restaurants und viel Kulturprogramm auszeichnet.