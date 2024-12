Insolvente KTM AG wird fortgeführt, weniger Kündigungen erwartet

Statt 500 dürften voraussichtlich nur 300 Angestellte gehen müssen. Der erwartete Gläubiger-Andrang am Landesgericht Ried blieb aus. Auch KTM-Chef Pierer kam nicht zur Berichtstagsatzung.

Mattighofen/Ried im Innkreis – Das Landesgericht Ried hat am Freitag die Fortführung der insolventen KTM AG beschlossen. Das wurde nach der Berichtstagsatzung bekannt. Die Eigenverwaltung im Sanierungsverfahren bleibt erhalten. Und die Zahl der Kündigungen könnte um 200 geringer ausfallen als befürchtet. Auf dem Programm stehen auch die Verhandlungen zu den Töchtern KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH. Die Entscheidung zur KTM AG dürfte aber bereits die Richtung vorgeben.

Der erwartete Gläubiger-Andrang am Extraeingang des Landesgerichts Ried zur Berichtstagsatzung war ausgeblieben. Die Gläubiger waren im Vorfeld gebeten worden, sich vertreten zu lassen. Auch KTM-Chef Stefan Pierer kam nicht zu dem Termin. Stattdessen erschien Gottfried Neumeister, Co-CEO von Pierer Mobility. Auf Fragen zahlreich wartender Journalisten sagte er nichts und bat "um Verständnis" dafür. Aber er und Insolvenzverwalter Peter Vogl wollen sich am Nachmittag, wenn alle drei Tagsatzungen vorbei sind, äußern.

Begonnen hatte die Spirale der schlechten Nachrichten bereits im ersten Halbjahr, als der Mutterkonzern Pierer Mobility 373 Jobs strich - gut 300 davon am KTM-Standort Mattighofen - und wenig später noch einmal 120 bei der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH. Für die ersten sechs Monate 2024 meldete der börsennotierte Motorrad- und Fahrradhersteller schließlich einen Umsatzrückgang von 27 Prozent auf 1 Mrd. Euro, bei einem Periodenverlust von 172 Mio. Euro. Die Finanzmarktaufsicht prüft derzeit, ob den Ad-hoc-Pflichten korrekt nachgekommen wurde. Im August kündigte man an, aufgrund von Absatzrückgängen weitere 200 Jobs abzubauen. Man habe aber "frühzeitig tiefgreifende Maßnahmen" gestartet, die im zweiten Halbjahr zu "einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse führen werden", war Firmenchef Stefan Pierer damals überzeugt. Dass er am Freitag nach Ried kommen wird, war nicht zu erwarten.