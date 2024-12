Österreichs Handball-Star Bilyk droht wegen Muskelverletzung WM zu verpassen

Wien/Kiel – Österreichs Handball-Männer werden bei der Weltmeisterschaft im Jänner in Kroatien wohl ohne Kapitän Mykola Bilyk spielen müssen. Der 28-Jährige laboriert an einer hartnäckigen Muskelverletzung im Oberschenkel und fehlt daher im WM-Kader von Teamchef Aleš Pajovič, der am Freitag bekanntgegeben wurde. "Der Ausfall von Mykola Bilyk tut natürlich weh, aber die Gesundheit geht vor und ich hoffe für ihn, dass er die Verletzung vollständig auskurieren kann", erklärte Pajovič.

In der Vorbereitung bestreitet das ÖHB-Team vom 8. bis 10. Jänner ein Vier-Nationen-Turnier im polnischen Plock, bevor am 14. Jänner der WM-Auftakt in Porec gegen Kuwait ansteht. Die weiteren Gegner Österreichs sind Katar und Frankreich. Das erklärte Ziel ist der Einzug in die Hauptrunde, die man in Varazdin bestreiten würde. Dafür ist in der Vierergruppe ein Top-3-Platz notwendig. Die WM findet von 14. Jänner bis 2. Februar in Dänemark, Norwegen und Kroatien statt. (APA)