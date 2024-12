Bulgarin vorübergehend festgenommen: Marsaleks heiße Spionagespur nach Wien

Wien – Eine in Österreich lebende Bulgarin soll für eine Agenten-Gruppe rund um Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek mehrere hochrangige Personen in Österreich bespitzelt haben. Unter den Betroffenen seien unter anderem Staatsschutz-Chef Omar Haijawi-Pirchner, der Wiener ÖVP-Obmann Karl Mahrer und profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer, berichtet profil. Die Frau wurde am 7. Dezember festgenommen. Letztlich kam sie aber nicht in Untersuchungshaft, weil die Tatbegehungsgefahr „nicht besonders stark ausgeprägt“ sei, wie ein Gericht meinte.