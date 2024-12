Auto raste in Magdeburger Weihnachtsmarkt: Ein Toter und über 60 Verletzte bei Anschlag

Es soll 60 bis 80 Verletzte und mindestens einen Toten geben. Regierungs- und Stadtsprecher sprechen von einem „Anschlag“. Der Fahrer wurde festgenommen.

Magdeburg – Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist am Freitag ein Autofahrer in eine Menschengruppe gerast. Es gebe „60 bis 80 Verletzte“, teilte die Leitstelle des Rettungsdienstes in Magdeburg auf AFP-Anfrage mit. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtete online, es habe Verletzte und mindestens ein Todesopfer gegeben. Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Matthias Schuppe und Stadtsprecher Michael Reif sprachen von einem „Anschlag“.

Der Fahrer sei festgenommen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Sachsen-Anhalt. Der Weihnachtsmarkt wurde geschlossen. Angaben zu einem möglichen Hintergrund des Vorfalls gab es aus Regierungskreisen zunächst nicht.

Großeinsatz für Rettung und Polizei

Es wimmele auf dem Weihnachtsmarkt von Rettungswagen und Sanitätern, sagte ein Augenzeuge. An einer großen Weihnachtspyramide wurden demnach Verletzte versorgt. Mehrere Verletzte wurden weggetragen.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Markt, direkt am Magdeburger Rathaus in der Nähe der Elbe. In der Nähe des Weihnachtsmarkts liegt ein großes Einkaufszentrum. Auf der Plattform X waren am Abend Videos zu sehen, in denen zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen waren.