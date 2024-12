Renaissance für Technologie-Offenheit: Batterieautos allein reichen nicht aus

Innsbruck – In Österreich und Deutschland wurde er nicht so gern gehört, der Ruf nach Technologieoffenheit im Verkehrssektor. Nahezu verpönt war es, abseits von Elektromobilität über alternative Antriebsformen nachzudenken und zu diskutieren.

Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer erinnert an die Erfindung der Brennstoffzelle im Jahr 1838.

Und so scheint es, dass zumindest eine Alternative – nicht die e-Fuels – an Attraktivität gewinnen könnte: die Wasserstoffbrennstoffzelle. Automarktkenner Ferdinand Dudenhöffer erinnert im Rahmen einer Diskussionsrunde an die 186 Jahre zurückliegende Brennstoffzellen-Entdeckung von Christoph Schönbein.