USA sehen Gespräche mit Syriens neuen Machthabern "positiv"

US-Diplomaten haben erstmals seit dem Umsturz in Syrien vor Ort Vertreter der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) getroffen und das Millionen-Kopfgeld auf deren Anführer aufgehoben. Man habe in Damaskus positive Gespräche geführt, sagte Barbara Leaf, die Nahost-zuständige Spitzendiplomatin im US-Außenministerium. Der Anführer der HTS, Ahmed al-Sharaa, habe zugestimmt, dass Terrorgruppen weder innerhalb Syriens noch nach außen eine Bedrohung darstellen dürften.

Die HTS hat nach dem Sturz von Staatschef Baschar al-Assad Anfang Dezember die Macht in dem Land übernommen. Jetzt hätten die Syrer die Chance, "eine neue, freiere und integrative Gesellschaft zu schaffen, die sowohl in der Region als auch auf der Weltbühne ihren rechtmäßigen Platz einnimmt", sagte Leaf. Die USA wollten mit dem syrischen Volk zusammenarbeiten, "um diese historische Chance zu ergreifen".

Die USA hatten vor einigen Jahren ein Kopfgeld in Höhe von zehn Millionen US-Dollar auf al-Shaara ausgelobt, der bis vor kurzem unter seinem Kampfnamen Mohammed al-Dschulani aufgetreten war. Auf Grundlage ihres Gesprächs habe sie ihm gesagt, dass die USA das Kopfgeld auf ihn jetzt "nicht weiterverfolgen würden", sagte Leaf im Anschluss an das Treffen. Al-Shaaras HTS wird von den USA und der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft.

HTS-Anführer al-Sharaa gab sich zuletzt moderat und hatte ein Syrien für alle versprochen. Nach dem Treffen mit der US-Delegation versicherten Syriens neue Machthaber, man wolle zu einem "regionalen Frieden" beitragen. "Die syrische Seite wies darauf hin, dass das syrische Volk in gleicher Distanz zu allen Ländern und Parteien in der Region steht und dass Syrien jede Polarisierung ablehnt", erklärten die neuen Behörden am Freitagabend nach dem Treffen al-Sharaas mit der US-Delegation. Die neuen syrischen Behörden wollten "die Rolle Syriens bei der Förderung des regionalen Friedens und beim Aufbau privilegierter strategischer Partnerschaften mit Ländern in der Region bekräftigen", hieß es weiter.