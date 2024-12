300 Millionen Euro an Hochwasserhilfe in NÖ ausbezahlt

Vereinzelt sind im Bundesland noch Schadenskommissionen unterwegs. Bis Jahresende dürften die letzten Anträge auf Hilfszahlungen eingehen. Generell zog die Hochwasserkatastrophe durchaus langwierige Folgen nach sich. Der am 15. September gestartete Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Niederösterreich lief beispielsweise über mehr als drei Monate hinweg und wurde am Donnerstag mit letzten Arbeiten an Hangsicherungen in Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten) abgeschlossen.