ÖSV-Doppelsieg in Engelberg: Hörl gewann vor Tschofenig: Tournee kann kommen

„Es ist unglaublich. In den letzten Jahren habe ich da schon gute Ergebnisse gemacht, ich hatte hier auch mein erstes Stockerl“, erinnerte Hörl an seinen dritten Platz vom Engelberg-Bewerb 2019. „Ich komme mit der Schanze sensationell zurecht. Vielleicht habe ich ein bisschen das Glück auf meiner Seite gehabt, ich habe es ausgenutzt. Team-mäßig sind wir sehr stark - eins, zwei ist sensationell.“ Tschofenig fühlte sich auch mit Platz zwei wohl, hätte sich den Sieg aber zugetraut. „Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Sprung ziemlich cool war. Ich bin im letzten Flugteil durchgefallen.“

Mit 138,5 m war Hörl in der Entscheidung um drei Meter weiter als Tschofenig, was ihm in der Endabrechnung einen Bonus auf den Kärntner von 6,5 Punkten einbrachte. Die heimischen Fans jubelten über den dritten Rang von Gregor Deschwanden, der Schweizer (-11,8 Punkte) landete noch vor dem deutschen Duo Andreas Wellinger und Geiger. Dritter ÖSV-Beitrag in den Top Ten war Maximilian Ortner als Neunter. Kraft wurde nur 14., landete damit zwei Plätze hinter Michael Hayböck. Punkte holten auch ihre Landsleute Stephan Embacher und Markus Müller als 23. bzw. 24.