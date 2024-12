Im siebten Heimspiel riss Schwazer Siegesserie, Handball Tirol gewann Damen-Derby

Schwaz – Ein Mythos besagt: Das siebte verflixte Jahr ist gefährlich für eine Liebesbeziehung. Bei den Schwazer Handballern war es am Samstag das siebte verflixte Heimspiel, das die Serie reißen ließ. Nach sechs siegreichen Spielen mussten sich die Silberstädter in der HLA-Meisterliga in der wieder geschlagen geben.

Doppelt bitter: Das mit 29:23 siegreiche Graz gilt als direkter Konkurrent im Kampf um die Play-off-Plätze (Top 8). Kapitän Alexander Wanitschek und Co. liefen von Beginn weg einem Rückstand hinterher, bekamen Matej Galina (zehn Tore) und Nemanja Belos (acht Tore) nie in den Griff und verabschieden sich vor der anstehenden WM in eine bis Anfang Februar andauernde Liga-Pause. „Es war im Kollektiv zu wenig, um Graz zu schlagen“, haderte Schwaz-Trainer Christoph Jauernik mit dem verpatzen Abschluss, der mit seiner Mannschaft als Neunter in die Pause geht.