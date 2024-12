38-Jähriger in Innsbruck von Unbekannten ausgeraubt und verletzt

Innsbruck – Am Samstag erstattete ein 38-jähriger Mann Anzeige bei der Polizei. In der Nacht auf Samstag soll der Mann von zwei Unbekannten in der Ing.-Etzel-Straße in Innsbruck angesprochen und um Geld gebeten worden sein. Als der 38-Jährige seine Geldtasche zückte, habe ihm einer der Männer diese aus der Hand gerissen.