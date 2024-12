16-Jähriger in Innsbruck von Auto erfasst und auf Motorhaube geschleudert

Ein 16-jähriger Fußgänger ist am Samstagabend am Grabenweg in Innsbruck von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Jugendliche war kurz vor 19 Uhr beim Überqueren der Straße von dem 21-jährigen Pkw-Fahrer übersehen worden. Dieser hatte vom Parkplatz eines Elektromarktes nach rechts in den Grabenweg einbiegen wollen.