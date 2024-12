Terrassenbrand sorgte für Feuerwehreinsatz in Söll, Hausbewohner konnten sich retten

Der Brand einer Terrasse in Söll rief am Samstagabend die Feuerwehr auf den Plan. Wie die Polizei berichtet, ging der Freibereich eines Mehrfamilienhauses gegen 18.30 Uhr aus unbekannter Ursache in Flammen auf. Die zwei anwesenden Hausbewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Söll löschten den Brand, ein Ausbreiten auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Allerdings wurde ein Wohnzimmer, das direkt an die Terrasse angrenzt, beschädigt.