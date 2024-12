Lehrlinge bauen ein Weidenhaus für den Kindergarten in Uderns

Uderns – Lehrlinge der Unternehmen Stihl und Kufgem brachten im vergangenen Frühjahr zahlreiche Kinderaugen zum Strahlen. Denn sie erfüllten den Kindergartenkindern des integrativen Kindergartens in Uderns einen langersehnten Wunsch: ein Haus aus Weidezweigen für den Garten der Betreuungseinrichtung. Zustande gekommen ist dies im Zuge des Sozialzertifikates der youngCaritas.

Die jungen Neo-HausbesitzerInnen haben nun einen kleinen Rückzugsort, einen guten Schutz vor der Sonne an heißen und vor dem Schnee an kalten Tagen und ein feines Plätzchen, um sich auszuruhen. In den weniger ruhigen Zeiten eignet sich das Weidenhäuschen auch bestens, um rundherum Fangen zu spielen.