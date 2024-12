Fünf Verletzte bei Massenschlägerei in Innsbruck: Polizei startet Vernehmungen

Der Auslöser ist noch nicht bekannt, dafür ein paar Details einer Schlägerei mit bis zu 40 Beteiligten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Innsbruck. Zunächst hatten sich in einem Veranstaltungszentrum am Grabenweg gegen 2.40 Uhr bis zu 20 Personen in die Haare gekriegt, dann verlagerte sich die Schlägerei vor das Gebäude – mit noch mehr Beteiligten.