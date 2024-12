Mindestens fünf Verletzte bei Massenschlägerei in Innsbruck

Eine Massenschlägerei in Innsbruck hat in der Nacht auf Sonntag die Polizei gefordert. Gegen 2.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Bei einer Veranstaltung am Grabenweg gerieten zunächst zehn bis 20 Personen in einem Gebäude in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich ins Freie, wo sich noch weitere Raufbolde dazugesellten. In Summe waren zwischen 30 und 40 Personen beteiligt.