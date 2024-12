Usyk besiegte Fury auch im WM-Rückkampf, Selenskyj und Klitschko gratulierten

Riad – Oleksandr Usyk bleibt das Maß aller Dinge im Schwergewichts-Boxen. Der 37-jährige Ukrainer gewann auch den Rückkampf gegen den Briten Tyson Fury einstimmig nach Punkten und verteidigte seine WM-Titel der Verbände WBC, WBA und WBO erfolgreich. Der in nun 23 Profikämpfen unbesiegte Usyk konnte sich in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad einmal mehr auf seine boxerische Klasse und körperliche Fitness verlassen.

Für Usyk kamen Gratulationen aus der Heimat. „Sieg! So wichtig und so nötig für uns alle jetzt“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Mit der Verteidigung des WM-Gürtels habe Usyk demonstriert, dass die Ukrainer nicht aufgäben, was ihnen gehöre, führte der Präsident in seinem Glückwunschschreiben aus. Ex-Schwergewichtschampion Witali Klitschko, der nun Kiewer Bürgermeister ist, sprach von einem „würdigen und glänzenden Sieg“. Es sei einer der sehenswertesten Revanchekämpfe in der Geschichte des Boxsports gewesen.