Nahost-Experte Steinbach im TT-Interview: „Syrien wird kein islamistisches Land“

Die TT sprach mit dem deutschen Nahost-Experten Udo Steinbach über die Zukunft Syriens nach dem Sturz des Assad-Regimes. Und über die Interessen und Interventionen von außen.

Die 54 Jahre lange Herrschaft der Assad-Familie in Syrien ist beendet, Diktator Bashar al-Assad ist nach Moskau geflohen. Nun gibt die Islamistengruppe Ha‘yat Tahrir al-Sham (HTS) mit ihrem Anführer Ahmad al-Sharaa in Damaskus den Ton an, während im Norden des Landes Islamisten der von der Türkei unterstützten Syrischen Nationalen Armee (SNA) gegen die Kurden zu Felde ziehen. Viele feiern den Umbruch in Syrien, andere bangen vor einer ungewissen Zukunft. Hat Syrien mit den neuen Herrschern eine Zukunft?

Udo Steinbach: Unter dem Assad-Regime hatte Syrien keine Zukunft. Nach dem Sturz des Regimes hat Syrien jetzt wieder eine Zukunftsperspektive. Nun kommt es darauf an, was die neuen Machthaber machen – etwa in Hinsicht auf eine neue Verfassung, in Hinsicht auf das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien und Religionen im Land.

Der neue starke Mann in Damaskus, HTS-Anführer Ahmad al-Sharaa, hat das Gewand der Islamisten abgestreift und gibt sich moderat. © AFP/Sana

Der neue starke Mann in Damaskus, HTS-Chef al-Sharaa, setzte zuletzt auf moderate und versöhnliche Töne. Doch kann man Islamisten, die früher mit dem IS und dem Terrornetzwerk der Al-Kaida gemeinsame Sache machten, trauen?

Steinbach: Die ersten Tage nach dem Machtwechsel in Syrien stimmen mich jedenfalls optimistisch. Man sollte den neuen Machthabern schon mit einem Vertrauensvorschuss begegnen. Ich traue ihnen jedenfalls zu, ihre islamistische Ideologie flexibel zu gestalten. Eines ist für mich jedenfalls klar: In Syrien wird sich kein islamistisches Kalifat breitmachen. Auch eine Entwicklung hin zu einer islamischen Republik wie im Iran, in welcher der Klerus die Regeln vorgibt, schließe ich aus. Ebenso wie eine Entwicklung wie in Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban.

Zur Person Guido Steinbach: Der deutsche Islamwissenschafter und Nahost-Experte war Anfang der Siebzigerjahre Leiter des Nahostreferats bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und leitete über 30 Jahre das Deutsche Orient-Institut.

Die Entwicklungen in Syrien haben insbesondere auf Europa großen Einfluss. Kann Europa die Zukunft Syriens mitbestimmen oder steht es nur ohnmächtig als Zuseher an der Seitenlinie?

Steinbach: Ich bin mir sicher, dass Europa mehr als nur Zuseher sein kann. Europa kann die Zukunft Syriens durchaus mitgestalten. In Europa leben Hunderttausende Syrer, welche einen wichtigen Beitrag leisten könnten und ein Bindeglied nach Europa sind. Und wie gesagt, ich sehe nicht, dass Syrien sich in Richtung eines islamistischen Staates entwickeln wird. Sicher, es wird wohl zu Racheakten gegen Vertreter und Günstlinge des gestürzten Regimes kommen. Aber ich sehe keine islamistische Schreckensherrschaft der neuen Machthaber.

In Syrien haben ausländische Mächte auch im blutigen Bürgerkrieg kräftig mitgemischt. Nun will die Türkei in Nordsyrien in den Kurdengebieten neue Realitäten schaffen. Wie gefährlich ist diese Entwicklung?

Steinbach: Die Interventionen der Türkei im Norden Syriens können sich verhängnisvoll auf die neue Führung in Damaskus auswirken. Die Türkei gefährdet mit ihrer massiven Einmischung die Zukunft Syriens. Und die Kurden drohen wieder einmal zu den Verlierern der neuen Entwicklungen zu werden. Das neue Syrien muss den Kurden entgegenkommen, ebenso wie den anderen ethnischen und religiösen Gemeinschaften im Land. Die Zukunft ist ein dezentrales, föderales Land. Doch die Türkei droht dies zunichtezumachen. Ebenso wie Israel, das auf den Golanhöhen syrisches Territorium besetzt hat und die Anzahl der Siedler auf den Golanhöhen verdoppeln will. Hier wird der Grundstein für künftige Konflikte gelegt.

Was machen die USA in Syrien? Derzeit sind noch einige hundert US-Soldaten in Syrien stationiert, um die Reste des IS zusammen mit kurdischen Milizen zu bekämpfen. Doch der künftige US-Präsident Trump könnte das Engagement in Syrien rasch beenden.

Steinbach: Ich gehe davon aus, dass Trump weniger Interesse an Syrien haben wird und den Abzug der US-Soldaten plant. Das ruft die Türkei auf den Plan, die schon in den Startlöchern scharrt, um militärisch zu intervenieren. So soll eine Offensive auf die von Kurden gehaltene Grenzstadt Kobane in Vorbereitung sein. (2015 vertrieben kurdische Einheiten mit Hilfe der USA die Terrormiliz IS aus der Stadt, dieser Erfolg markierte einen Wendepunkt im Kampf gegen die Terrormiliz, Anm.)

Als die beiden großen Verlierer des Umsturzes in Syrien gelten der Iran und Russland. Beide hielten das Assad-Regime mit militärischer Unterstützung am Leben. Was planen der Iran und Russland nun?

Steinbach: Der Iran hat heftige Rückschläge erlitten, auch in Hinblick auf seine gegen Israel gerichtete so genannte Achse des Widerstands, seine gekappte Verbindung zur Hisbollah im Libanon. Aber der Iran scheint seine Außenpolitik gerade zu adaptieren, Teheran verändert die Parameter in seiner Außenpolitik und öffnet sich neue Spielräume. Entscheidend dabei ist vor allem das Tauwetter mit dem einst verfeindeten Saudi-Arabien. Und auch im Inneren scheint der Iran unter Präsident Massoud Pezeshkian von seinem harten Kurs abzurücken.

Im Hafen von Tartus gibt es noch eine russische Marinebasis. Doch Russland zieht immer mehr militärisches Gerät aus Syrien ab. © AFP/Maxar Technologies

Und wie reagiert Russland, das in Syrien ja nach wie vor eine Marine- und eine Luftwaffenbasis betreibt?

Steinbach: Auch die Russen wollen weiter im Spiel bleiben. Aber nach all den Brutalitäten des Assad-Regimes, das durch die Unterstützung Russlands am Leben erhalten wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass die neuen Machthaber in Syrien weiterhin russische Soldaten und Armeestützpunkte in ihrem Land haben wollen. Russland ist auch schon dabei, seine Luftabwehr aus dem Land zu bringen. Und das könnte der Anfang vom Ende der russischen Militärpräsenz in Syrien sein.