Caritas-Direktorin über 24 gute Geschichten: „Jeden Tag ein Moment der Freude und Hoffnung“

Elisabeth Rathgeb blickt auf einen Advent zurück, in dem jeden Tag bewusst der Blick auf eine gute Nachricht gerichtet wurde.

Innsbruck – Es waren Geschichten über pflegende Angehörige, die ihre Liebsten auch in schweren Zeiten begleiten. Oder wenn Menschen Zeit und Geld spenden, um anderen Hilfe in Notlagen zu ermöglichen. Solche Geschichten, die seit dem 1. Dezember täglich in der TT erschienen, sollten diesen Advent erhellen.