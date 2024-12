Telfs – In stimmungsvoller Umgebung – auf dem Birkenberg oberhalb von Telfs – fand am Samstag eine Veranstaltung des „Tiroler Sternenhimmels“ statt. Mit dabei ein prominent besetztes Bläserensemble u.a. mit Tobias Moretti, Günther Platter, Lutz Moretti, Hermann Petz und Karlheinz Töchterle (v.l.n.r.).

Die Initiative „Tiroler Sternenhimmel“ sammelt seit Jahren Spenden für in Not geratene Menschen in Tirol. (TT)