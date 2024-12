Lenkerin geriet bei Schnee auf Gegenspur: Zwei Verletzte bei Unfall auf Reschenstraße

Ried i.O. – Bei einem Verkehrsunfall in Ried im Oberinntal wurden am Sonntag zwei Autoinsassen unbestimmten Grades verletzt. Eine 49-jährige Lenkerin war gegen 11.40 Uhr auf der Reschenstraße in Richtung Pfunds unterwegs, als sie auf der Schneefahrbahn die Kontrolle verlor und auf die Gegenspur geriet.