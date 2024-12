Tiroler Polizei entzog 181 Führerscheine in der Adventszeit wegen Alkohol und Drogen

Innsbruck – In der Adventszeit hat die Polizei in Tirol wieder verstärkt Verkehrskontrollen auf Alkohol und Suchtmittel im Straßenverkehr durchgeführt. Insgesamt wurden in der Zeit seit Ende November 59 bezirks- und landesweite Schwerpunktaktionen durchgeführt. Am Montag wurde Bilanz gezogen.