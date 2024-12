Verlieren verboten: „Squid Game“ geht in die zweite Runde

„Squid Game“ ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Am 26. Dezember geht die zweite Staffel online. Diesmal steht auch Zwischenmenschliches im Zentrum. Das macht die neuen Folgen noch brutaler.

Streamingdienst Netflix berechnet alles. Deshalb wirken die Filme und Serien des Unternehmens manchmal, als hätten sie Excel-Tabellen zur Vorlage. Mit dem Erfolg von „Squid Game“ hat Netflix aber nicht gerechnet. Die 2021 veröffentlichte Serie aus Südkorea entwickelte sich in Mördertempo zur bislang erfolgreichsen Streamingserie überhaupt. 330 Millionen mal ist sie mittlerweile aufgerufen worden.

„Squid Game“ wurde zum popkulturellen Phänomen. Allein mit an der Serie orientierter Mode verdienen Netflix und Netflix-Lizenznehmer Milliarden. Auch Squid-Game-Crocs gibt es inzwischen. Und Squid-Game-Wiskey. Und ganze Squid-Game-Erlebniswelten. Nun geht die Serie in eine zweite Staffel. Am 26. Dezember lässt Netflix sieben neue Folgen freischalten.