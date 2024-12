Tragödie kurz vor Weihnachten: Spendenaufruf für Familie nach Brandkatastrophe in Kappl

Am Samstag hat eine Kappler Familie ihr Zuhause verloren. Nur wenige Gegenstände konnten aus den Flammen gerettet werden. Nun hat die Gemeinde Kappl ein Spendenkonto eingerichtet.

Kappl – Sie können Weihnachten in diesem Jahr nicht daheim verbringen. Eine Kappler Familie hat wenige Tage vor Heiligabend nicht nur das Dach über dem Kopf verloren. Am Samstag zerstörte ein Großbrand das Haus und fast alles, was sich darin befand. Der alte Holzbau ist unbewohnbar, berichtet Bürgermeister Helmut Ladner.