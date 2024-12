Das große Weihnachts-Quiz: 24 Fragen zu Weihnachtsbräuchen rund um die Welt

Christbaum, Krippe und „Stille Nacht“ gehören bei uns zu Weihnachten dazu. Aber wie heißen Santas Rentiere in den USA? Wie kommt man in Caracas zur Weihnachtsmesse? Was wisst ihr über die Bräuche bei uns und in anderen Ländern? Findet es hier heraus und werdet zum Quiz-Champion!