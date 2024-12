Imst – Am 23. Dezember zwischen 10 und 13.05 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Imst zu einem Einbruch. Laut Polizei wurde dabei das Schlafzimmer durchwühlt und von den unbekannten Tätern Schmuck mitgenommen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (TT.com)