Ehemaliger US-Präsident Bill Clinton im Krankenhaus

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton wird in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Washington behandelt. Clinton sei am Nachmittag zur Untersuchung und Beobachtung ins Georgetown University Medical Center gekommen, nachdem er Fieber bekommen habe, erklärte der stellvertretende Stabschef des 78-Jährigen, Angel Ureña, auf der Plattform X. Clinton sei "nach wie vor guter Dinge" und schätze "die hervorragende Pflege, die er dort erhält, sehr".